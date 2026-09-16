The Telegraph: жители Пиддингтона поддержали идею выхода из состава Великобритании

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Жители Пиддингтона в английском графстве Оксфордшир поддержали идею выхода города из состава Великобритании. Об этом сообщает The Telegraph.

Референдум прошел 15 сентября. Согласно данным приходского совета, за отделение и право на самоопределение высказались 285 человек, 26 участников выступили против. Юридической силы результаты не имеют, однако, как отмечается, отражают позицию местных жителей.

Причиной недовольства стало решение правительства Великобритании задействовать объекты министерства обороны для размещения более 1,2 тысячи мужчин-беженцев. При этом в самом Пиддингтоне проживают около 400 человек. Горожане заявили, что выступление связано с решением властей организовать лагерь без полноценных консультаций с органами местного самоуправления.

В британском правительстве объяснили необходимость использования военных объектов. Министр предпринимательства, инноваций, науки и торговли Джонатан Рейнольдс заявил, что бывшие военные базы являются более подходящим местом для размещения мигрантов, чем отели в городских центрах. Home Office ранее подтвердило использование объектов MDP Wethersfield в Эссексе и RAF Scampton в Линкольншире для размещения мигрантов. Мера, как сообщалось, призвана снизить расходы бюджета на гостиничное размещение.

Пиддингтон планируют сделать одной из трех новых площадок для приема мигрантов на территории бывших военных объектов. Подобные центры уже работают в Уэтерсфилде в Эссексе и Кроуборо в Сассексе. В Кроуборо местные жители в течение прошлого года также неоднократно протестовали против размещения беженцев.

Ранее сотни участников акции против нелегальной миграции перекрыли улицы в районе порта Дувра на юге Великобритании. Из-за протестов в городе образовались протяженные пробки. Позже паромная компания P&O Ferries заявила о частичном восстановлении доступа к порту, а полиция графства Кент сообщила, что ее сотрудники находятся на месте и беседуют с участниками акции.