Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 11:49

Политика
Главная / Новости /

The Telegraph: жители Пиддингтона поддержали идею выхода из состава Великобритании

Жители Пиддингтона проголосовали за выход из состава Великобритании – СМИ

Фото: 123RF.com/bzh22

Жители Пиддингтона в английском графстве Оксфордшир поддержали идею выхода города из состава Великобритании. Об этом сообщает The Telegraph.

Референдум прошел 15 сентября. Согласно данным приходского совета, за отделение и право на самоопределение высказались 285 человек, 26 участников выступили против. Юридической силы результаты не имеют, однако, как отмечается, отражают позицию местных жителей.

Причиной недовольства стало решение правительства Великобритании задействовать объекты министерства обороны для размещения более 1,2 тысячи мужчин-беженцев. При этом в самом Пиддингтоне проживают около 400 человек. Горожане заявили, что выступление связано с решением властей организовать лагерь без полноценных консультаций с органами местного самоуправления.

В британском правительстве объяснили необходимость использования военных объектов. Министр предпринимательства, инноваций, науки и торговли Джонатан Рейнольдс заявил, что бывшие военные базы являются более подходящим местом для размещения мигрантов, чем отели в городских центрах. Home Office ранее подтвердило использование объектов MDP Wethersfield в Эссексе и RAF Scampton в Линкольншире для размещения мигрантов. Мера, как сообщалось, призвана снизить расходы бюджета на гостиничное размещение.

Пиддингтон планируют сделать одной из трех новых площадок для приема мигрантов на территории бывших военных объектов. Подобные центры уже работают в Уэтерсфилде в Эссексе и Кроуборо в Сассексе. В Кроуборо местные жители в течение прошлого года также неоднократно протестовали против размещения беженцев.

Ранее сотни участников акции против нелегальной миграции перекрыли улицы в районе порта Дувра на юге Великобритании. Из-за протестов в городе образовались протяженные пробки. Позже паромная компания P&O Ferries заявила о частичном восстановлении доступа к порту, а полиция графства Кент сообщила, что ее сотрудники находятся на месте и беседуют с участниками акции.

Читайте также


политиказа рубежом

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика