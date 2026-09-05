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05 сентября, 14:31

Происшествия

Сотни протестующих против миграции перекрыли порт Дувра в Британии

Фото: х.com/TommyRobinson

Сотни участников акции протеста против нелегальной миграции перекрыли улицы в Дувре на юге Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правого активиста Томми Робинсона.

"Сотни британцев, одетых в маски и черную одежду, вышли и перекрыли улицы Дувра в знак протеста против вторжения в нашу страну нелегальных мигрантов, которые не имеют права здесь находиться", – написал он в своих соцсетях.

Активисты заблокировали дороги в районе порта Дувра, через который курсируют паромы во Францию. В результате в городе образовались протяженные пробки, сообщили в Национальном управлении автомагистралями.

В свою очередь, паромная компания P&O Ferries уведомила, что доступ к порту "частично восстановлен". Также в полиции графства Кент заявили, что стражи порядка находятся на месте и проводят беседы с собравшимися.

Как сообщалось ранее, за первую неделю пребывания Энди Бернэма на посту премьер-министра в Великобританию прибили порядка тысячи нелегальных мигрантов. В частности, 23 июля Ла-Манш на трех лодках незаконно пересекли 366 человек.

При этом, по данным СМИ, с начала 2026 года через Ла-Манш в Британию прибыли более 13,5 тысячи мигрантов. На их размещение в гостиницах власти ежедневно тратят несколько миллионов фунтов стерлингов.

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