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31 августа, 14:55

Политика

Премьер Испании Санчес допустил причастность России к миграционному кризису в стране

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER MATTHYS

Распространение недостоверной информации о миграции в стране может быть связано в том числе с Россией. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

По его словам, после 30 и 31 июля в социальных сетях стало заметно больше публикаций на эту тему, которые, как утверждает Санчес, распространяются с участием российских и израильских структур, а также международных ультраправых движений.

В конце июля Сеута столкнулась с массовым притоком мигрантов из Северной Африки. В город через границу прорвались около 72 тысяч человек.

Впоследствии порядка 70 тысяч из них вернулись в Марокко, при попытке пересечения границы погибли не менее 100 человек. Мэр Сеуты охарактеризовал ситуацию как хаос.

Поводом для массового перехода границы стали распространявшиеся в соцсетях сообщения о возможности беспрепятственно попасть в город. В МВД Марокко заявили, что распространению таких публикаций способствовала дезинформация, а также деятельность организованных сетей, занимающихся торговлей людьми.

На 15 августа ожидался новый массовый прорыв мигрантов. В связи с этим военное командование привело личный состав в повышенную готовность и отменило запланированные отпуска военнослужащих.

В свою очередь, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал произошедшее негативным проявлением европейской политики мультикультурализма.

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