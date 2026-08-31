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31 августа, 13:14

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Эксперт Кузнецов: вспыхнувшее на сковороде масло лучше тушить плотной тканью

Эксперт объяснил, как правильно тушить вспыхнувшее на сковороде масло

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Главная ошибка в тушении вспыхнувшего на сковороде масла – попытка залить пламя водой. Вместо этого лучше использовать плотную ткань. Об этом телеканалу "360" рассказал эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов.

Эксперт пояснил, что вода тяжелее масла, поэтому при заливке горящая жидкость остается наверху и начинает разбрызгиваться во все стороны, что может привести к взрыву.

"Лучше всего подойдет какая-нибудь плотная ткань типа одеяла, например, или плотной шторы, которую можно набросить сверху и таким образом лишить очаг возгорания доступа к кислороду", – заявил он.

По такому же принципу действует песок. Именно поэтому ящики с ним устанавливают на заправках, где есть риск разлива и возгорания топлива или моторного масла. Однако для обычной кухни этот способ не подходит, так как песка требуется слишком много.

"Песок исполняет ту же роль, что и плотная ткань, то есть лишает очаг горения доступа кислорода", – указал он.

Чтобы не допустить возгорания во время готовки, эксперт посоветовал не перегревать масло и не оставлять сковороду без присмотра. Если пламя все же появилось, сначала нужно выключить плиту, чтобы остановить нагрев, а затем ограничить доступ кислорода к очагу.

В случае если огонь распространяется по кухне, Кузнецов рекомендовал немедленно вызвать пожарных и срочно эвакуироваться из квартиры.

Ранее пожар произошел в бизнес-центре во Владивостоке. По данным МЧС, возгорание началось на кухне одного из ресторанов. Из здания самостоятельно эвакуировались 57 человек.

В Красногорске произошел пожар в грузинском ресторане

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