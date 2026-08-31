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31 августа, 13:36

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Politico: ЕС внесет около 1,6 тыс лиц и компаний в новый пакет санкций против РФ

ЕС внесет около 1,6 тыс лиц и компаний в новый пакет санкций против РФ – СМИ

Фото: 123RF.com/designer491

Европейский союз планирует внести порядка 1,6 тысячи физических и юридических лиц в новый пакет антироссийских санкций. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники, передает RT.

По словам собеседника журналистов, власти ЕС могут включить в черный список 800 физлиц и 800 компаний из России. Рестрикции планируют ввести в середине октября.

Как отмечает издание, новый санкционный список станет одним из наиболее масштабных с начала украинского конфликта.

Ранее Новая Зеландия ввела новый пакет антироссийских санкций, который включает 33 позиции. В черном списке оказались физические и юридические лица, структуры из сферы цифровых технологий и ВПК, а также представители КНДР и Ирана. Конкретные имена и названия в заявлении МИД не раскрывались.

Ограничения ЕС против банков РФ вступили в силу 13 августа

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Сюжет: Санкции
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