Politico: ЕС внесет около 1,6 тыс лиц и компаний в новый пакет санкций против РФ

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Европейский союз планирует внести порядка 1,6 тысячи физических и юридических лиц в новый пакет антироссийских санкций. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники, передает RT.

По словам собеседника журналистов, власти ЕС могут включить в черный список 800 физлиц и 800 компаний из России. Рестрикции планируют ввести в середине октября.

Как отмечает издание, новый санкционный список станет одним из наиболее масштабных с начала украинского конфликта.

Ранее Новая Зеландия ввела новый пакет антироссийских санкций, который включает 33 позиции. В черном списке оказались физические и юридические лица, структуры из сферы цифровых технологий и ВПК, а также представители КНДР и Ирана. Конкретные имена и названия в заявлении МИД не раскрывались.