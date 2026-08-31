Территорию у станции МЦД-2 Волоколамская благоустроят в Митине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичном районе Митино продолжаются работы по благоустройству территории возле станции МЦД-2 Волоколамская. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

По словам заммэра Петра Бирюкова, там специалистам необходимо создать комфортные пешеходные маршруты от жилой застройки к станции и сделать пространство более современным и функциональным.

Воздушные линии уже убрали под землю в кабельную канализацию, дополнительно там проложили ливневую систему. Тротуары сделали шире, также заменив их покрытие на площади 12,3 тысячи квадратных метров. На проезжей части еще предстоит уложить 19,2 тысячи "квадратов" асфальта, нанести разметку и установить дорожные знаки.

Вдоль дорог установили порядка 250 фонарей с энергоэффективными светильниками. На нерегулируемых пешеходных переходах также появятся опоры контрастного освещения, которые сделают пеших участников движения более заметными для автомобилистов.

Кроме того, там уже установили семь современных остановок с разъемами для зарядки гаджетов. Также постепенно появляются скамейки, велопарковки и указатели.

На пересечении Новотушинской улицы и одноименного проезда создали спортивный кластер: там появились скейт-парк, волейбольно-баскетбольная площадка и столы для игры в настольный теннис. В ближайшее время там же разобьют около 43 тысячи квадратных метров газона и высадят новые растения.

Вместе с тем в столице начинается масштабное обновление Ярославского вокзала. Сначала специалисты приступят к проектированию, а до конца года стартуют сами работы. Ожидается, что модернизация завершится в 2028 году.