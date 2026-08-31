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31 августа, 13:09

Общество

Заявки на участие в чемпионате Москвы по кибатлетике прислали из 67 регионов России

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

На участие в четвертом открытом чемпионате Москвы по кибатлетике подано свыше 530 заявок – на 70% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Турнир пройдет с 12 по 14 сентября в центре ассистивных технологий "Феникс" на ВДНХ. Соревнование проводят среди людей с особенностями здоровья, которые используют кибернетические ассистивные технологии: от экзоскелетов и нейроинтерфейсов до функциональных протезов плеча.

Кибатлетам предстоит выполнить задания на трех трассах, моделирующих бытовые ситуации. Например, нужно будет вкрутить лампочку, забить гвоздь, преодолеть участок с препятствиями или неровной поверхностью.

"Заявки поступили из 67 регионов России, включая Калининградскую, Новосибирскую и Амурскую области, а также из других стран – Турции и Таджикистана. Помимо самого чемпионата, посетителей ждут лекции ученых, встречи с инженерами и выставка инноваций", – отметила Сергунина.

Деловая программа объединит три тематических блока. Первый день посвятят технологическому предпринимательству, второй – решениям для заботы о здоровье, третий – масштабированию бизнеса и привлечению инвестиций. Серия выступлений экспертов завершится презентацией новых продуктов отечественных компаний.

Больше 100 современных разработок в области ассистивных технологий и здорового долголетия можно будет увидеть и в экспозиции "Витрина инноваций". Среди них – оборудование для реабилитации, тренажеры, цифровые сервисы для отслеживания основных показателей организма, умные очки и многое другое. Часть выставки сделают интерактивной, в ней гостям предложат протестировать изобретения.

Кроме того, всех желающих приглашают присоединиться к благотворительному инклюзивному забегу. Для посещения чемпионата нужна предварительная регистрация на сайте события.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что каждый год свыше 200 тысяч человек проходят реабилитацию в столице: 20% из них посещают специальные курсы комплексной реабилитации в городских центрах, еще 80% – получают услуги через общественные организации. Последних поддерживает город, выделяя субсидии и заключая госконтракты.

Москвичам рассказали о создании уникальной продукции в области протезирования и реабилитации

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