Более 1 млн многодетных семей в России получили выплату на погашение ипотеки

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Более 1 миллиона многодетных семей в России с 2019 года получили выплаты до 450 тысяч рублей на погашение задолженности по ипотеке. Общая сумма выплат составила 446,7 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Минфина РФ.

Замминистра финансов Иван Чебесков отметил, что поддержка семей с детьми остается одним из приоритетов госполитики. По его словам, власти последовательно расширяют возможности россиян на улучшение жилищных условий, в том числе благодаря льготным ипотечным программам и выплате на погашение ипотечного кредита.

"При этом наша задача – выстраивать более адресную систему поддержки, сосредоточив ресурсы государства на тех, кому они необходимы в первую очередь", – указал Чебесков.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков предложил увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск для многодетных россиян до 45 календарных дней. По его мнению, такое нововведение станет справедливым признанием того объема труда, который многодетные семьи несут каждый день.