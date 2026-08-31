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31 августа, 12:08

Мэр Москвы

Собянин: Москва делится с регионами инновационными практиками в здравоохранении

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 1,5 тысячи врачей из разных регионов России ежегодно проходят стажировки в московских медицинских организациях и научных центрах. Об этом в МАХ сообщил Сергей Собянин.

"Они проходят обучение по самым разным направлениям, в том числе роботической хирургии, УЗИ, детской дерматологии, трансфузиологии", – рассказал мэр.

Кадровый центр департамента здравоохранения Москвы уже принял специалистов и управленческие команды более чем из 30 регионов страны. В том числе его посетили руководители региональных кадровых центров, которые изучают столичный опыт подбора и оценки сотрудников, а также подходы к профессиональному развитию и образованию медработников.

Москва также проводит программы повышения квалификации с учетом потребностей конкретных регионов. В рамках проекта с Ямало-Ненецким автономным округом более 300 специалистов, включая педиатров, терапевтов и акушеров-гинекологов, прошли комплексную оценку профессиональных компетенций.

На ее основе для каждого участника подготовили индивидуальную образовательную программу с теоретической подготовкой и практическими занятиями на современном симуляционном оборудовании. Отдельная программа обмена опытом была проведена с Республикой Саха (Якутия).

Участвовать в образовательных мероприятиях Москвы специалисты из регионов могут дистанционно. Через цифровую платформу "Московская медицина. Мероприятия" они получают доступ к конференциям и профессиональным дискуссиям, а столичные медицинские практики распространяются уже в 550 населенных пунктах России.

С 2025 года Москва помогает регионам внедрять собственные инновационные решения в здравоохранении. Субъекты страны могут бесплатно использовать проекты по организации потоковых эндоскопических центров, центров ментального и женского здоровья, включая необходимые организационные материалы.

Ежегодно столичный департамент здравоохранения выпускает более 30 методических рекомендаций, которые предназначены для совершенствования клинической практики. Кроме того, специалисты Москвы участвуют в разработке стратегий развития региональных систем здравоохранения – по запросам субъектов проводят аудит, прогнозируют дальнейшее развитие и предлагают меры по повышению эффективности работы.

Ранее в столице начал действовать единый медицинский маршрут для пациентов с гонартрозом – одним из самых частых заболеваний суставов, диагностируемых в городских поликлиниках. Алгоритм охватывает весь путь пациента, включая умный прием в поликлинике и направление в стационар По этому маршруту уже прошли 20 тысяч пациентов.

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