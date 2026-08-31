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31 августа, 10:43

Экономика

Центробанк представил логотип цифрового рубля

Фото: cbr.ru

Центробанк России представил логотип цифрового рубля. Он выполнен в виде окружности кораллово-алого оттенка с вписанным символом рубля. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Знак рубля размещен со смещением влево относительно центра окружности. Вертикальная основная линия буквы "Р" находится на расстоянии одной трети диаметра и соединяется с окружностью.

Для оптимальной считываемости логотип всегда окружает охранное поле, в это пространство нельзя помещать графические элементы, изображения или текст, уточнили в Центробанке.

Для использования в рекламных и информационных материалах, где основного логотипа недостаточно, разработана специальная версия. Она представляет собой композицию из графического обозначения и текстового дескриптора "ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ БАНКА РОССИИ", добавили в регуляторе.

Кораллово-алый оттенок назван важнейшим цветом в коммуникации цифрового рубля. Использование любых других цветов логотипа запрещается. Этот цвет также применяется как основной фон для логотипа, информационных и промоматериалов, а также сувенирной продукции, заключили в ЦБ.

Ранее в Центробанке сообщили, что все системно значимые банки готовы к широкому внедрению цифрового рубля с 1 сентября. С этой даты в их приложениях появится кнопка для открытия цифровых кошельков.

Также Банк России установил ежемесячный лимит в 300 тысяч рублей на пополнение цифрового кошелька с безналичного счета. При этом деньгами на платформе можно будет распоряжаться свободно, а все операции будут бесплатными.

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