Москвичам пообещали до 20 градусов утром 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Утром во вторник, 1 сентября, температура в Москве составит от 17 до 20 градусов. Об этом в разговоре с RT заявил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

"Во второй половине дня температура достигнет 23–25 градусов. Будет облачная погода. Ветер с юго-запада (будет дуть. – Прим. ред.) со скоростью 3–6 метров в секунду, местами до 5–10 метров в секунду", – сказал синоптик и добавил, что 1 сентября будет самый теплый день на этой неделе.

В понедельник, 31 августа, воздух прогреется до 22–24 градусов, существенных осадков не ожидается. Скорость юго-западного ветра будет от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 750 миллиметров ртутного столба, однако потом начнет понижаться и к концу недели составит около 740–742 миллиметров.

В ночь на среду, 2 сентября, прогнозируется небольшой дождь, местами гроза. Температура воздуха составит от 17 до 22 градусов. На следующий день будет преобладать погода с переменной облачностью. Скорее всего, обойдется без осадков, сказал Ильин.

В пятницу, 4 сентября, столицу ожидают небольшие кратковременные дожди и максимальная температура днем около 20 градусов, заключил собеседник издания.

За текущее лето в Москве выпало 68% от положенного объема осадков. На опорной столичной метеостанции ВДНХ за сезон зафиксировали 164 миллиметра дождей. Как рассказал метеоролог Евгений Тишковец, главной особенностью лета стала нестабильность: жаркие дни сменялись резкими похолоданиями, а осадки распределялись неравномерно.