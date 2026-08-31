Гинцбург заявил, что некоторые виды рака могут быть побеждены в течение 3–6 лет

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Некоторые виды рака могут быть побеждены в течение 3–6 лет, сообщил РИА Новости научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

По словам ученого, речь идет о меланоме, мелкоклеточном раке легких, раке мочевого пузыря и колоректальном раке. Он отметил, что с определенной степенью достоверности можно говорить о достижении такого результата в указанные сроки.

Гинцбург добавил, что победу над различными видами онкозаболеваний может обеспечить новая иммунная терапия, включающая персонализированные вакцины и ингибиторы контрольных точек.

Вместе с тем в России появятся три новые вакцины от онкологических заболеваний. В частности, планируется создать препараты от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и колоректального рака.