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31 августа, 09:27

Общество

Гинцбург заявил, что некоторые виды рака могут быть побеждены в течение 3–6 лет

Фото: ТАСС/Павел Селезнев

Некоторые виды рака могут быть побеждены в течение 3–6 лет, сообщил РИА Новости научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

По словам ученого, речь идет о меланоме, мелкоклеточном раке легких, раке мочевого пузыря и колоректальном раке. Он отметил, что с определенной степенью достоверности можно говорить о достижении такого результата в указанные сроки.

Гинцбург добавил, что победу над различными видами онкозаболеваний может обеспечить новая иммунная терапия, включающая персонализированные вакцины и ингибиторы контрольных точек.

Вместе с тем в России появятся три новые вакцины от онкологических заболеваний. В частности, планируется создать препараты от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и колоректального рака.

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