В России создадут 3 новые вакцины от онкологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

В России появятся три новые вакцины от онкологических заболеваний. Об этом РИА Новости рассказал академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, планируется создать препараты от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и колоректального рака.

Первую вакцину от онкозаболеваний 1 апреля получил 60-летний житель Курской области с раком кожи. В настоящее время в очереди на введение препарата находятся порядка 20 человек.

Гинцбург указывал, что генетическая информация по первым 10 пациентам уже находится в работе центра, проведен синтез.

В мае сообщалось, что первый пациент, получивший российскую пептидную вакцину от колоректального рака "Онкопепт", уже перенес 6 введений препарата. Отмечалось, что вакцина хорошо переносится, она безопасна и дает тот иммунный ответ, который адекватен.

