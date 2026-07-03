Московские онкопсихологи провели более 36 тыс консультаций за 3 года

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Московской службе онкопсихологов исполнилось 3 года. За это время специалисты провели свыше 36 тысяч консультаций для пациентов и их близких, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она отметила, что столица последовательно выстраивает комплексную систему лечения людей с онкологией. Недавно в городе завершилось создание каркаса онкологической службы – сети из 5 современных клиник с высококлассными специалистами и современным оборудованием, при которых действуют 9 центров амбулаторной онкологической помощи.

При этом Москва уделяет особое внимание психологической поддержке таких пациентов и их семей. Столичная служба онкопсихологов действует во всех центрах амбулаторной онкологической помощи и является неотъемлемой частью сопровождения больных, помогает им справляться с заболеванием и проходить лечение, сохраняя спокойствие и психологическое равновесие во время этого сложного этапа, подчеркнула вице-мэр.

Сотрудники Московской службы онкопсихологов работают на стыке 3 областей: психологии, психиатрии и онкологии. Они сопровождают пациента на всех этапах – от постановки диагноза до ремиссии.

С детьми онкопсихологи взаимодействуют в Морозовской больнице, помогая им через арт-терапию и игровые техники, подобранные с учетом возраста. Параллельно ведется работа с их родителями: сотрудники помогают справиться с тяжелыми эмоциями, учат выстраивать бережное общение и поддерживать ребенка во время лечения.

Более того, онкопсихологи проводят индивидуальные консультации, которые направлены на снижение психоэмоциональной нагрузки, а также на профилактику эмоционального выгорания у медицинских работников. Очно посетить беседу можно без предварительной записи во всех центрах амбулаторной онкологической помощи.

Также в столице работает сервис "Психология для жизни", где можно выбрать специалиста и время. За 3 года этой платформой воспользовались более 3,5 тысячи раз.

Между тем группы "Равный равному" с начала года работают в обновленном формате при участии экспертов фонда "Александра" – это люди в стадии ремиссии, прошедшие специальную подготовку. Общение с ними помогает пациентам и их родственникам найти практические ответы и обрести эмоциональную опору. С 2023 года проведено свыше 550 групповых встреч, из них 100 – в онлайн-формате.

Ранее на территории Международного медицинского кластера в "Сколкове" появился новый лечебно-диагностический комплекс Московской городской онкологической больницы (МГОБ) № 62. Он включает в себя 2 современных корпуса суммарной площадью более 65 тысяч квадратных метров. Комплекс уже начал прием пациентов.