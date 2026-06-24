Собянин объявил об открытии нового комплекса онкологической больницы № 62

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новый лечебно-диагностический комплекс Московской городской онкологической больницы (МГОБ) № 62 появился в "Сколково". В торжественной церемонии открытия приняли участие Сергей Собянин, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Мэр указал, что в текущем году продолжительность жизни в Москве достигла 80 лет. Но чем выше продолжительность жизни, тем больше становится пациентов с онкологией. Раньше это был приговор, но теперь это болезнь, которую требуется своевременно диагностировать и качественно лечить, добавил градоначальник.

"Поэтому в Москве была создана целая сеть, структура из 5 мощных клиник, каркас онкологической службы. И вот 62-я, собственно, завершает эту работу по созданию современных клиник", – отметил Собянин.

В настоящий момент количество больных онкологией, которые находятся на диспансерном учете в городе, составляет около 500 тысяч человек. Собянин поблагодарил Голикову за поддержку сферы здравоохранения.

В свою очередь, зампред правительства РФ высоко оценила работу Москвы в этой сфере. По ее словам, в городе удалось сделать очень многое по диагностике и лечению онкологических заболеваний. В частности, за последние 7 лет увеличилось число выявленных онкологических пациентов, и в это же время на 36% сократилась смертность в годовом измерении.

"Мы видим, что пациенты, которых своевременно выявляют, своевременно лечат, их пятилетняя выживаемость – это тоже один из показателей онкологии, в Москве возросла на 32,3% за этот период", – сказала Голикова.

Эти показатели также снижают и общую смертность от онкологических заболеваний. Например, в 2025 году по сравнению с 2024 годом показатель в Москве упал на 2,6%. В текущем году за первый квартал данный показатель упал еще на 3,6%.

Министр здравоохранения РФ обратил внимание на новые технологии, которые использует столица в здравоохранении. Мурашко уверен, что Москва является по многим направлениям лидером, формируя, в частности, центры для выявления злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта.

"Они сегодня масштабируются и идут по всей стране. И те разработки, которые велись совместно учеными и практиками, например, это цифровая морфология, которую мы сейчас посетили, видели, также имплементируется, встраивается во всю систему здравоохранения", – пояснил он.

Новый комплекс МГОБ № 62, который появился на территории Международного медицинского кластера в "Сколково", включает 2 современных корпуса общей площадью свыше 65 тысяч квадратных метров.

В частности, амбулаторно-стационарный корпус рассчитан на 500 коек. В корпусе будут работать Центр амбулаторной онкологической помощи и Центр опухолей костей и мягких тканей. При этом в Центре лекарственной терапии будет осуществляться противоопухолевое лекарственное лечение пациентов с новообразованиями.

Кроме прочего, заработает патоморфологическая и молекулярно-генетическая лаборатория, которая будет проводить гистологические, иммуногистохимические и молекулярно-генетические исследования для диагностики опухолей.

В операционно-реанимационном корпусе размещен операционный блок на 18 операционных, отделение реанимации и интенсивной терапии, стационар кратковременного пребывания, референс-центр, лаборатория онкогенетики и онкоцитологии.

Также новые корпуса МГОБ № 62 оснастили современной медицинской техникой. Новый комплекс начнет прием пациентов уже 29 июня.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что в столице началось строительство первого и второго этажей нового комплекса НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Он станет одним из самых современных медицинских объектов в России и даст новый импульс для развития столичного здравоохранения. Комплекс возводят с применением передовых технологий, что позволяет выполнять множество разноплановых работ параллельно.

