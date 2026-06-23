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23 июня, 14:27

Город

В Москве открыли 17-й центр женского здоровья

Фото: МАХ/"Московская медицина"

В столице открылся 17-й центр женского здоровья, который стал современной альтернативой традиционным женским консультациям. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в рамках модернизации акушерско-гинекологической службы города на смену устаревшим консультациям приходят современные многопрофильные центры. Сейчас в Москве работают 17 таких учреждений, еще 5 находятся в стадии строительства. Планируется, что к 2030 году сеть будет полностью обновлена.

"За последние 2 года количество женщин, которые прикрепились к амбулаторной службе и системно наблюдаются, увеличилось в 2 раза. Это значит, что и дальше будет расти качество медицинской помощи, выявление заболеваний на ранних стадиях и их профилактика", – рассказала заммэра.

Особое внимание уделяется раннему выявлению онкологических заболеваний. По данным столичных властей, количество случаев рака шейки матки, выявленных на нулевой стадии, выросло в 2 раза, а рака молочной железы – в 5 раз.

Кроме того, благодаря современному оснащению в центрах активно развивается "хирургия одного дня". Многие гинекологические вмешательства, которые ранее требовали госпитализации, теперь выполняются амбулаторно. С прошлого года такие операции были проведены уже 38 тысячам москвичек.

Ранее Сергей Собянин рассказал, как Москва развивает систему травматологической и ортопедической помощи. С его слов, ежегодно стационарную помощь такого профиля получают более 100 тысяч пациентов.

В городских больницах появились новейшие технологии, в том числе системы интраоперационной 3D-реконструкции, которые помогают создавать точные трехмерные модели для хирургических вмешательств.

Новый центр женского здоровья в столице стал 17-м в городской сети

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