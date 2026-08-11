Москвич получил 15 суток за ДТП на каршеринге без прав и побег с места аварии

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Суд в Москве назначил 15 суток административного ареста молодому человеку, который, не имея водительских прав, арендовал машину, устроил аварию и скрылся. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Там рассказали, что 19-летний Егор Егоров управлял арендованным автомобилем, столкнулся с двумя машинами и покинул место аварии. В содеянном Егоров раскаялся.

Молодой человек объяснил суду, что у него нет ни водительского удостоверения, ни собственного аккаунта в каршеринговом сервисе – он попросил свою знакомую предоставить доступ к ее учетной записи.

Ранее один человек пострадал в результате ДТП на пересечении Кантемировской и Деловой улиц в Москве. Там столкнулись автомобиль скорой помощи и автомобиль Mazda, в результате чего травмы получил фельдшер. Обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

