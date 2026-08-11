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11 августа, 17:02

Происшествия

В Дагестане подросток утонул во время катания на гидроцикле

Фото: 123RF.com/igorbondarenko

16-летний подросток утонул во время катания на гидроцикле в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Сведения о ЧП спасателям поступили днем 11 августа. Предварительно, инцидент случился в акватории Каспийского моря в районе Черных камней.

На данный момент организованы поисковые работы, в которых принимают участие пять специалистов и три единицы техники.

Ранее двое детей утонули, купаясь в пруду в Кизлярском районе Дагестана. Инцидент случился на окраине населенного пункта Ясная Поляна. Погибшие – дети 2014 и 2016 годов рождения. Их тела вытащили из пруда прохожие, после чего передали их родным.

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