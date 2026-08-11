Ставшая в 15-й раз матерью москвичка призналась, что волновалась перед родами

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Жительница Москвы Надежда Рогова, ставшая матерью в 15-й раз, призналась, что перед каждыми родами испытывает одинаковое волнение. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.

Женщина пояснила, что роды – это всегда волнительно, так как все они проходят по-разному. Также и с беременностями, у каждой из которых были индивидуальные особенности. Поэтому, рожая в 15-й раз, она волновалась как и в первый.

Рогова отметила, что решила рожать вместе с мужем, потому что его поддержка помогает ей чувствовать себя спокойнее. Многодетная мама добавила, что ее супруг каждый раз очень радуется рождению детей и присматривает за ними, пока она приходит в себя сразу после родов.

В августе у Надежды и Ивана Роговых родился 15-й ребенок – девочка Вера. Теперь семья воспитывает 10 дочерей и 5 сыновей. Всех детей москвичка рожала естественным путем и без эпидуральной анестезии.

