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12 августа, 04:34

Происшествия

Общественный транспорт в Новороссийске приостановил работу из-за атаки БПЛА

Фото: ТАСС/Игорь Онучин

Общественный транспорт в Новороссийске временно приостановил работу на фоне угрозы воздушной атаки. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

"Движение по маршрутам начнется сразу, как обстановка станет безопасной. Информация о работе общественного транспорта будет доведена дополнительно", – уточнил градоначальник.

Он также сообщил об открытии пункта временного размещения (ПВР) в Восточном районе Новороссийска. Жители, чьи дома получили повреждения, могут обратиться туда за помощью и укрытием. Пункт развернут на базе школы № 32 на улице Первомайской.

В свою очередь, для жителей Приморского района развернули ПВР на базе школы № 34 на улице Видова.

Новороссийск подвергся атаке вражеских дронов в ночь на 12 августа. Обломки БПЛА попали в шесть жилых домов, коммерческое здание, а также на территорию строительной площадки. Предварительно, есть пострадавшие – им уже оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в поселке Волна Темрюкского района фрагменты беспилотника упали во дворе частного дома. Ранения получил один человек, ему также оказывают медпомощь.

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