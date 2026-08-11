Дело о теракте возбуждено после атак БПЛА на Воронежскую область

Фото: sledcom.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте после атаки украинских вооруженных формирований на Воронежскую область. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

По данным следствия, 11 августа украинские военные с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по гражданским объектам в регионе. Под атаку попали склады логистического и распределительного центров, дорожная сеть и автомобили. В результате один человек погиб, несколько мирных жителей пострадали.

Правоохранители проведут полное расследование всех обстоятельств произошедшего и установят всех причастных к преступлению, резюмировали в СК.

Два склада в Новоусманском районе Воронежской области загорелись после падения обломков БПЛА в ночь на 11 августа. На этом фоне на логистических объектах маркетплейса Wildberries произошла эвакуация сотрудников.

Пожар на первом складе удалось ликвидировать на площади 16 тысяч квадратных метров, а на втором объекте возгорание локализовано на площади 75 тысяч квадратных метров. Позже стало известно, что большую часть товаров на логистическом объекте Wildberries удалось сохранить после возгорания.

