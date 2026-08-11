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11 августа, 07:31

Происшествия

Два склада загорелись после падения БПЛА в Воронежской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Новоусманском районе Воронежской области после падения обломков БПЛА загорелись два склада. Об этом сообщил в МАХ губернатор региона Александр Гусев.

На одном объекте возгорание локализовали на площади 16 тысяч квадратных метров, на другом пожар тушат на площади 20 тысяч квадратных метров. На месте работают оперативные службы.

Кроме того, обломками беспилотников повреждены три грузовых и один легковой автомобиль, добавил глава региона.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что за прошедшую неделю ВСУ ежедневно направляли по гражданским объектам более тысячи боеприпасов. В результате погибли 43 мирных жителя, включая четверых детей, еще около 420 пострадали.

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