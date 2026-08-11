11 августа, 08:13Политика
ВС РФ поразили военные предприятия и логоцентры в Киеве и Запорожье
Фото: MAX/"Минобороны России"
Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по предприятиям военной промышленности и транспортно-логистическим центрам в Киеве и Запорожье, сообщили в Минобороны.
В ведомстве уточнили, что удар был нанесен в ночь на 11 августа. Были поражены объекты в обоих городах.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли комбинированный ракетный авиационный удар по одесской теплоэлектростанции и семи электроподстанциям. Были поражены, например, Одесская ТЭЦ, а также подстанции "Усатово", "Центрополит", "Арцих" и другие.
Помимо этого, российские военные с помощью высокоточного оружия воздушного базирования и дронов нанесли удары по двум сухогрузам с военным имуществом, которые находились в порту Николаев и в акватории Черного моря.
В порту Одессы, в свою очередь, были поражены военные склады. В них хранились средства связи и радиоэлектронной борьбы, использующиеся в интересах ВСУ.
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