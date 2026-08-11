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11 августа, 14:26

Город

Коммунальный флот Москвы собрал более 240 тонн мусора с начала летней навигации

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

С начала летней навигации коммунальный флот Москвы собрал свыше 240 тонн мусора с водной поверхности. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что столичные коммунальные суда каждый день собирают мусор в Москве-реке и судоходной части Яузы. Они также удаляют иловый осадок.

Вице-мэр рассказал, что с открытия летней навигации суда, занимающиеся ликвидацией загрязнений, в основном находились в верховьях Москвы-реки вблизи шлюзов. Там они убирали мусор, который накопился зимой. Это помогло не допустить его попадания в центр города с интенсивным судоходством.

Акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы мониторятся специалистами постоянно. Сбором мусора в мелких местах занимаются также маломерные суда. Чтобы убрать излишки грунта и песка, используются плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами.

При этом, добавил Бирюков, московский коммунальный флот работает в течение всего года. Зимой, в частности, задействуют суда, которые могут пройти через лед. Остальные же суда в это время находятся на плановом обслуживании и ремонтируются.

Ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому с весны 2027 года Москва начнет управлять водными путями в границах города. Столичная мэрия будет регулировать пассажирские перевозки, следить за экологической обстановкой, развивать сеть зарядных станций для электросудов, а также утилизировать затонувшие суда. Кроме того, на реках установят камеры для фиксации нарушений.

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