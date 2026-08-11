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11 августа, 19:53

Происшествия

Мужчина, спасший девочку в Дагестане, рассказал, что заметил ее из машины

Фото: телеграм-канал "МР "Унцукульский район"

Заместитель начальника МБУ "Управление строительства, единого заказчика и ЖКХ" Магомед Омаров заметил ребенка, которого уносило сильным течением, когда проверял состояние дорог после селей в Дагестане. Об этом сообщает RT со ссылкой на комментарий мужчины.

Инцидент произошел 11 августа во время дождя в поселке Шамилькала Унцукульского района. Омаров вместе с коллегой объезжал дороги после селей, когда услышал крики женщины и увидел, что поток воды уносит девочку. Мужчина выскочил из машины и побежал за ней.

По словам Омарова, поток был очень мощным, лицо ребенка почти полностью скрывалось под водой. Сам мужчина едва держался на ногах.

"Девочке на вид было лет семь. Когда я вытащил ее, она была в шоковом состоянии. Потоком меня потом самого сбило, но я смог подняться с ребенком. Рядом были еще люди, и тут же прибежала мама девочки. Плакала очень, была напугана, благодарила, конечно, но я не стал задерживаться, тут же поехал дальше по работе", – заявил Омаров.

Ребенок не пострадал. Омаров отметил, что это не первый случай, когда он спасает граждан. Например, несколько лет назад он вытащил тонущего ребенка из местного водохранилища. Сам мужчина смущен вниманием к своему поступку и не считает его подвигом.

"Ничего такого не было, я не рисковал ничем. Ну замарался, промок – разве это страшно?" – добавил он.

Ранее спасатели помогли пенсионерке, которая заблудилась в лесу в подмосковном Егорьевске. Они связались с женщиной по телефону и попросили ее оставаться на месте.

После спасатели начали обследовать лес, подавая звуковые сигналы. Менее чем через 30 минут пенсионерку нашли, медицинская помощь ей не понадобилась.

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