Yonhap: Северная Корея запустила снаряд в сторону Японского моря

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Северная Корея выпустила снаряд в сторону Японского моря. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на данные военных.

По информации Reuters, запущенный КНДР снаряд оказался баллистической ракетой. Предполагается, что она уже упала, однако где именно – пока не уточняется.

Ранее КНДР провела пуск еще одного неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Запущенная ракета, предположительно, также была баллистической. Спустя некоторое время она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Позже Япония по дипломатическим каналам заявила решительный протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты. Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми подчеркнул, что запуск ракеты нарушает действующие резолюции Совета безопасности ООН.