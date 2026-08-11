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11 августа, 23:59

Шоу-бизнес

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес поженились

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/cristiano and georginagio

Футболист Криштиану Роналду женился на модели Джорджине Родригес. Пара опубликовала в социальных сетях фото обручальных колец.

Роналду и Родригес встречаются с 2016 года, за это время у них родились две дочери. По данным СМИ, сама свадьба прошла 8 августа в городе Фуншал на португальском острове Мадейра, где родился и вырос спортсмен. Церемония должна была пройти в городском соборе, после чего гости отправились в пятизвездочный отель Savoy Palace.

Футболист сделал предложение модели в августе 2025 года и преподнес ей уникальное кольцо с овальным бриллиантом размером более 20 карат.

При этом в ноябре 2025-го Роналду заявил в интервью журналисту Пирсу Моргану, что свадебное торжество состоится после чемпионата мира по футболу, который завершился 19 июля 2026-го.

Как выяснили СМИ, бюджет свадьбы составил около 12 миллионов долларов (чуть менее миллиарда рублей). В списке приглашенных гостей якобы значались Зинедин Зидан, Килиан Мбаппе и Пепе. Помимо них, торжество могли посетить спортсмены Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор, актер Вин Дизель, певицы Дженнифер Лопес, Рианна и рэпер Дрейк.

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