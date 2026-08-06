The Sun: Брэдли Купер и Джиджи Хадид тайно поженились в июле

Актер Брэдли Купер и модель Джиджи Хадид тайно расписались в июле, сообщили зарубежные таблоиды со ссылкой на инсайдеров. Подробности бракосочетания и личной жизни влюбленных читайте в материале Москвы 24.

"Прекрасная пара"

Звезда Голливуда Брэдли Купер и модель Джиджи Хадид узаконили свои отношения, сообщило издание The Sun со ссылкой на инсайдеров. По их словам, знаменитости могли расписаться в Нью-Йорке еще в июле.



источник, знакомый с ситуацией На прошлой неделе в Нью-Йорке состоялся праздничный ужин с участием Брэдли и Джиджи, и ходили активные слухи, что он был связан со свадьбой. Теперь, когда их заметили с обручальными кольцами, кажется, что они тихо поженились. Они прекрасная пара.

Поводом для слухов о тайной свадьбе стали снимки, появившиеся в СМИ. На кадрах возлюбленные прогуливались по Парижу, а на их безымянных пальцах были кольца. Журналисты выяснили, что украшения изготовлены французским люксовым ювелирным домом Boucheron и действительно являются обручальными. У модели изделие из желтого и белого золота, украшенное рядом миниатюрных бриллиантов, стоимостью около 6,5 тысячи долларов. Это кольцо носят "как символ любви, но также и как знак стиля", говорится на сайте компании.

Актер выбрал лаконичное сдвоенное изделие из розового золота стоимостью более 2 тысяч долларов. При этом кольцо символизирует "вечный символ союза между мужем и женой".

"Стать друг для друга лучшими партнерами"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/gigihadid

Слухи о романе Купера и Хадид появились еще осенью 2023-го: тогда папарацци периодически ловили их вместе. При этом в Сети предположили, что отношения между актером и моделью, разница в возрасте которых составляет 20 лет, могут быть лишь пиар-стратегией. В свою очередь, инсайдеры отмечали, что возлюбленные настроены не просто на роман, а на создание семьи.

Пара официально подтвердила отношения в мае 2025-го: тогда Джиджи опубликовала в соцсетях снимок, на котором целовалась с Брэдли на вечеринке в честь ее 30-летия. Впоследствии они перестали скрываться от папарацци, однако выставлять на публику детали личной жизни тоже не спешили. Весной 2025-го модель прокомментировала отношения с актером в интервью Vogue.





Джиджи Хадид модель Я думаю, что очень важно дойти до того момента, когда ты понимаешь, чего хочешь и чего заслуживаешь в отношениях. А затем найти человека, который находится на таком этапе жизни, когда он сам знает, чего хочет и чего заслуживает. Потом вы оба работаете над собой, чтобы сойтись и стать друг для друга лучшими партнерами, какими только можете быть.

В конце 2025-го появились слухи, что Купер сделал предложение возлюбленной.

При этом у актера бурная личная жизнь. За его плечами брак с коллегой Дженнифер Эспозито, который продлился несколько месяцев. Пресса также писала о его романах с актрисами Рене Зеллвегер, Зои Салданой, моделью Сьюки Уотерхаус. Одними из самых долгосрочных были его отношения со звездой подиума Ириной Шейк: они начались весной 2015-го и продлились 4 года. У пары родилась дочь, которую назвали Лея де Сьен, в марте 2026-го ей исполнилось 9 лет.

В плане бурной личной жизни Хадид не уступает голливудскому ловеласу. На ее счету также есть романы с публичными личностями. Она недолго встречалась с британским актером Дэниэлом Шарманом, с австралийским певцом Коди Симпсоном. Ей приписывали роман с британским автогонщиком Льюисом Хэмилтоном, однако официально они не подтверждали отношения. Некоторые СМИ сообщали, что модель в разное время встречалась с американским певцом Ником Джонасом, а затем с его коллегой и родным братом Джо, которые поют в одной поп-группе Jonas Brothers.

Роман Джиджи с экс-участником группы One Direction Зейном Маликом продлился около 6 лет, учитывая, что пара несколько раз расставалась и сходилась. У них родилась дочь Хай в сентябре 2020-го. По данным СМИ, причиной разрыва стал конфликт между Маликом и матерью Джиджи Иоландой, которая обвинила несостоявшегося зятя в том, что он поднял на нее руку.