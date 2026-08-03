The Sun: Роналду пригласил на свадьбу Дженнифер Лопес, Рианну и Зинедина Зидана

Журналистам стали известны подробности грядущей свадьбы португальского футболиста Криштиану Роналду и его давней возлюбленной Джорджины Родригрес. По данным СМИ, бракосочетание пройдет на острове Мадейра 8 августа. Подробности – в материале Москвы 24.

Возвращение к корням

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/cristiano

Несколько дней назад мировые СМИ облетела новость о том, что 41-летний футболист Криштиану Роналду женится на своей возлюбленной, 32-летней модели Джорджине Родригес. Торжество должно пройти 8 августа в городе Фуншал на португальском острове Мадейра, где спортсмен родился и вырос. По данным журналистов, знаменитости обменяются клятвами в городском соборе, после чего отправятся в пятизвездочный отель Savoy Palace.

"Постояльцев отеля предупредили, что в пятницу и субботу два этажа, а также несколько барных зон будут закрыты для пользования", – заявил инсайдер издания The Sun.

Вокруг предстоящей свадьбы знаменитого футболиста ходит много слухов. По некоторым данным, гости начнут собираться в городе уже 6-го числа, а в списке приглашенных якобы значатся Зинедин Зидан, Килиан Мбаппе и Пепе. Помимо них, торжество могут посетить спортсмены Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор, актер Вин Дизель, певицы Дженнифер Лопес, Рианна и рэпер Дрейк.

Также в СМИ появилась информация, что бюджет свадьбы составит около 12 миллионов долларов (чуть менее миллиарда рублей).

При этом ранее журналисты сообщали, что церемония бракосочетания Роналду и Родригес должна была состояться в поместье Кинта-да-Регалейра в португальском городе Синтра 1 августа. Однако пресса вскоре опровергла информацию, выяснив, что дворцово-парковый комплекс не закрывали для туристов в этот день, а сам футболист в это время отдыхал с семьей на Мальорке.

"Женщина всей жизни"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)georginagio

Роналду и Родригес познакомились в магазине Gucci в Мадриде в 2016-м, где Джорджина работала продавцом-консультантом. Примерно через год они начали выходить в свет как пара.

У возлюбленных есть две дочери, Алана Мартина и Белла Эсмеральда, которые родились в 2017-м и 2022-м соответственно. Мальчик – близнец Беллы – не выжил. У Роналду также есть трое старших детей от суррогатных матерей.

Футболист сделал предложение модели только в августе 2025-го и преподнес ей уникальное кольцо с овальным бриллиантом размером более 20 карат.

При этом в ноябре 2025-го Роналду заявил в интервью журналисту Пирсу Моргану, что свадебное торжество состоится после чемпионата мира по футболу, который завершился 19 июля 2026-го.





Криштиану Роналду футболист Она женщина всей моей жизни. Естественно, я сделал ей предложение. Она заботится о семье, обо мне, она та, которую я искал все время. Мы планируем свадьбу после чемпионата мира. Надеюсь, с выигранным трофеем.

К слову, мечта футболиста не сбылась: сборная Португалии вылетела с мундиаля на этапе 1/8 финала, проиграв команде Испании.