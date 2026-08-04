Более 250 тыс человек подали заявления на участие в ДЭГ через "Госуслуги"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Более 250 тысяч заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) было подано на портале "Госуслуги" за первые сутки работы соответствующего сервиса. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры России.

В ведомстве напомнили, что ДЭГ в 2026 году применяется в 32 регионах. Проголосовать можно на выборах депутатов Госдумы, а также на региональных и местных выборах. Для участия необходимо заранее подать заявление на "Госуслугах". В свою очередь, москвичи голосуют на портале mos.ru.

Больше всего заявлений на электронное участие уже подали жители Ростовской области (57,3 тысячи), Московской области (41,7 тысячи) и Алтайского края (39,9 тысячи). В свою очередь, в Смоленской области и Республике Коми зафиксировано 15,5 и 11,3 тысячи обращений соответственно.

Заявления принимаются до 23:59 по московскому времени 14 сентября. При необходимости заявление можно отозвать до этого времени.

Информационные ресурсы ДЭГ внесены в "белые списки", поэтому ими можно будет пользоваться даже при отключении мобильного интернета в целях безопасности. В регионах также организуют дополнительные точки доступа Wi-Fi.

Узнать о предстоящих выборах, кандидатах и партиях, а также способах голосования можно в личном кабинете избирателя на "Госуслугах".

Голосование на выборах в Государственную думу пройдет с 18 по 20 сентября. В эти же дни будут проведены другие выборы и референдумы, намеченные на 20 сентября.

В честь события на Кольцевой линии столичного метрополитена запустили тематический состав. Поезд оформлен в цветах триколора и содержит информацию о российской избирательной системе с 1862 года, включая принципы, традиции и современные стандарты. Также представлены цифровые сервисы и система общественного контроля. Вагон будет курсировать до 30 сентября.

Кроме того, в преддверии выборов в Госдуму IX созыва в Москве стартовала продажа специальной транспортной карты "Тройка". На ней размещена символика и информация о трехдневном голосовании.