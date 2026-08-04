В Санкт-Петербурге задержали одного из напавших с ракетницей на подростков

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В Санкт-Петербурге задержан один из участников разбойного нападения с ракетницей на четверых несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по городу.

Фигурантом оказался 16-летний местный житель. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. Личности остальных соучастников устанавливаются.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 162 УК РФ ("Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением предмета, используемого в качестве оружия").

Инцидент произошел вечером 2 августа на улице Вавиловых. Между 15-летним и 16-летним подростками с одной стороны и неизвестными с другой возник конфликт. Нападавшие начали требовать у жертв личные вещи, угрожая физической расправой.

Однако, услышав отказ, один из злоумышленников несколько раз выстрелил в сторону несовершеннолетних из сигнальной ракетницы и применил перцовый баллончик. В результате двое подростков получили телесные повреждения. Одного из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, а после оказания медпомощи отпустили на амбулаторное лечение.