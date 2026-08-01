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01 августа, 18:36

Происшествия

В Стерлитамаке девочка-подросток ударила подруг ножом после распития алкоголя

Фото: sledcom.ru

В Стерлитамаке полиция задержала 15-летнюю девочку, которая во время распития алкоголя нанесла ножевые ранения двум сверстницам, сообщили в УМВД по Республике Башкортостан.

Инцидент произошел ночью в одной из квартир города. Три 15-летние школьницы распивали спиртные напитки в отсутствие взрослых. В ходе застолья одна из девочек взяла кухонный нож и ударила им двух подруг.

Прибывшая по вызову скорой помощи дежурная группа немедленного реагирования управления МВД России по Стерлитамаку задержала подозреваемую. Пострадавших доставили в больницу.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки также будет дана оценка действиям родителей несовершеннолетних – в части обеспечения безопасности и контроля за досугом детей, а также за допущение факта употребления алкоголя подростками.

Ранее в Оренбургской области госпитализировали 17-летнего подростка, у которого были зафиксированы проникающие сквозные ранения руки. Оказалось, что он услышал ссору родителей и оттолкнул пьяного отца, который после этого схватил нож и ударил сына. Возбуждено уголовное дело.

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