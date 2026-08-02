Собянин выразил соболезнования близким погибших в результате теракта в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин выразил соболезнования близким жертв теракта, произошедшего в столице накануне, 1 августа. Пост мэр опубликовал в своем канале в MAX.

По его словам, сейчас пострадавшие находятся в городских больницах, где им оказывают всю необходимую помощь. Правоохранительные органы, в свою очередь, устанавливают обстоятельства произошедшего.

"Виновные в совершении этого преступления будут обязательно найдены и понесут заслуженное наказание", – заявил градоначальник, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.

Речь идет о взрыве в ресторане на Кудринской площади. ЧП произошло, когда заведение было закрыто на частное мероприятие.

Изначально очевидцы сообщали, что причиной стал газовый баллон. Однако позднее Национальный антитеррористический комитет заявил, что подрыв был осуществлен с использованием самодельного взрывного устройства. СВУ пыталась пронести женщина, но ее остановил охранник, который погиб вместе с ней и посетителем.

Согласно актуальным данным, ранения различной степени тяжести получил 21 человек.