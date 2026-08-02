Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 августа, 12:53

Мэр Москвы

Собянин выразил соболезнования близким погибших в результате теракта в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин выразил соболезнования близким жертв теракта, произошедшего в столице накануне, 1 августа. Пост мэр опубликовал в своем канале в MAX.

По его словам, сейчас пострадавшие находятся в городских больницах, где им оказывают всю необходимую помощь. Правоохранительные органы, в свою очередь, устанавливают обстоятельства произошедшего.

"Виновные в совершении этого преступления будут обязательно найдены и понесут заслуженное наказание", – заявил градоначальник, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.

Речь идет о взрыве в ресторане на Кудринской площади. ЧП произошло, когда заведение было закрыто на частное мероприятие.

Изначально очевидцы сообщали, что причиной стал газовый баллон. Однако позднее Национальный антитеррористический комитет заявил, что подрыв был осуществлен с использованием самодельного взрывного устройства. СВУ пыталась пронести женщина, но ее остановил охранник, который погиб вместе с ней и посетителем.

Согласно актуальным данным, ранения различной степени тяжести получил 21 человек.

В Москве продолжается расследование обстоятельств ЧП на Кудринской площади

Читайте также


мэр Москвыпроисшествиягород

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика