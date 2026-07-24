Женщину задержали при закладке взрывчатки под авто силовика в Москве

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Сотрудники ФСБ задержали в Москве россиянку, которая пыталась совершить теракт в отношении сотрудника органов безопасности. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, 30-летняя женщина действовала по заданию украинских спецслужб. Ее задержали в момент, когда она закладывала самодельное взрывное устройство (СВУ) под автомобиль одного из сотрудников ФСБ.

В ходе допроса удалось установить, что подозреваемая связалась с куратором посредством мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Она сообщила о готовности участвовать в террористической деятельности в обмен на содействие в переезде на постоянное место жительства в одну из стран Евросоюза.

Россиянка также призналась, что в соответствии с заданием представителя украинской спецслужбы сначала транзитом через Турцию и Молдову выехала на Украину, где прошла инструктаж по проведению диверсионно-террористической деятельности. Затем она вернулась в РФ, забрала взрывное устройство из тайника на окраине Самары и прибыла в Московский регион для совершения диверсии.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном обороте взрывных устройств. Одновременно с этим решается вопрос о квалификации ее действий по статье о госизмене. Подозреваемая помещена под стражу.

В ФСБ вновь обратили внимание, что все лица, оказывающие содействие противнику, будут установлены и понесут наказание.

Еще один теракт ранее удалось предотвратить у памятного знака в честь 300-летия российского флота в Севастополе. 57-летний уроженец Винницкой области УССР, поддерживавший национал-сепаратистские взгляды, после начала СВО активно следил за украинскими ресурсами, которые собирали данные о военных объектах РФ.

Весной прошлого года он прошел обучение по изготовлению взрывных устройств и летом того же года сделал одно из них. Устройство планировалось использовать для взрыва у памятного знака, но было изъято сотрудниками УФСБ.

