Во Внуково предупредили о корректировках рейсов в Петербург

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В столичном аэропорту Внуково возможны корректировки в расписании рейсов, вылетающих в Санкт-Петербург, в связи с действовавшими ограничениями в Пулково. Об этом предупредила пресс-служба воздушной гавани.

Представители аэропорта пояснили, что ночью 24 июля Внуково принял несколько рейсов, направлявшихся в Петербург, в качестве запасного аэродрома. Три из них, летевших из Тбилиси и Стамбула, уже вылетели в Пулково. При этом еще два были отменены по решению перевозчика.

В связи с этим пассажирам рекомендовали перед выездом в аэровокзал уточнять статус своего рейса на онлайн-табло, по телефону справочной аэропорта 8(495) 937-55-55, или через чат-бота в мессенджере MAX.

В ночь на 24 июля Ленобласть подверглась атаке ВСУ с 59 беспилотниками, направленными на гражданские объекты. Дроны были сбиты, но обломки вызвали разрушения на Московском шоссе и обрушение конструкции склада птицефабрики "Северная" в поселке Синявино.

Кроме того, в складском помещении Wildberries в деревне Новосаратовке произошло возгорание. По уточнению объединенной компании Wildberries и Russ (RWB), на объектах организации в регионе никто не пострадал.