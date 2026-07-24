Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июля, 09:09

Транспорт

Во Внуково предупредили о корректировках рейсов в Петербург

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

В столичном аэропорту Внуково возможны корректировки в расписании рейсов, вылетающих в Санкт-Петербург, в связи с действовавшими ограничениями в Пулково. Об этом предупредила пресс-служба воздушной гавани.

Представители аэропорта пояснили, что ночью 24 июля Внуково принял несколько рейсов, направлявшихся в Петербург, в качестве запасного аэродрома. Три из них, летевших из Тбилиси и Стамбула, уже вылетели в Пулково. При этом еще два были отменены по решению перевозчика.

В связи с этим пассажирам рекомендовали перед выездом в аэровокзал уточнять статус своего рейса на онлайн-табло, по телефону справочной аэропорта 8(495) 937-55-55, или через чат-бота в мессенджере MAX.

В ночь на 24 июля Ленобласть подверглась атаке ВСУ с 59 беспилотниками, направленными на гражданские объекты. Дроны были сбиты, но обломки вызвали разрушения на Московском шоссе и обрушение конструкции склада птицефабрики "Северная" в поселке Синявино.

Кроме того, в складском помещении Wildberries в деревне Новосаратовке произошло возгорание. По уточнению объединенной компании Wildberries и Russ (RWB), на объектах организации в регионе никто не пострадал.

Читайте также


транспортгород

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика