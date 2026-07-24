Страница для онлайн-голосования на выборах в Госдуму открылась на портале mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале mos.ru заработала специальная страница elec.mos.ru, где жители Москвы смогут проголосовать онлайн в дни выборов с 18 по 20 сентября. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

На странице собрана информация о предстоящих выборах депутатов Госдумы и муниципальных депутатов района Щукино. Также там можно узнать о порядке проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и условиях участия.

Пользователи могут проверить, подходит ли их учетная запись на mos.ru для онлайн-голосования. Кроме того, на elec.mos.ru опубликованы сведения о защите электронных голосов.

Получить электронный бюллетень смогут совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией в столице и полной учетной записью на mos.ru. Голосование будет доступно круглосуточно с 08:00 18 сентября до 19:59 20 сентября.

Для участия нужно в указанный период перейти на elec.mos.ru, пройти проверку учетной записи, ознакомиться с информацией о партиях и кандидатах и отдать свой голос.

Традиционные избирательные участки будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00. На них также можно будет проголосовать электронно с помощью специальных терминалов.

В этом году ДЭГ в единый день голосования охватит 32 российских региона. Предполагается, что в период с 18 по 20 сентября потенциально проголосовать смогут более 48 миллионов избирателей.

ЦИК уже завершил прием документов кандидатов, выдвигавшихся в порядке самовыдвижения. Всего по одномандатным округам документы подали 80 человек.

В федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной думы вошли 3 133 человека. В партийных списках по одномандатным избирательным округам включены 1 667 человек. Всего 40 кандидатов от 9 политических партий выдвинуты на выборы глав российских регионов.