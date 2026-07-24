Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июля, 17:34

Город

Страница для онлайн-голосования на выборах в Госдуму открылась на портале mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале mos.ru заработала специальная страница elec.mos.ru, где жители Москвы смогут проголосовать онлайн в дни выборов с 18 по 20 сентября. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

На странице собрана информация о предстоящих выборах депутатов Госдумы и муниципальных депутатов района Щукино. Также там можно узнать о порядке проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и условиях участия.

Пользователи могут проверить, подходит ли их учетная запись на mos.ru для онлайн-голосования. Кроме того, на elec.mos.ru опубликованы сведения о защите электронных голосов.

Получить электронный бюллетень смогут совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией в столице и полной учетной записью на mos.ru. Голосование будет доступно круглосуточно с 08:00 18 сентября до 19:59 20 сентября.

Для участия нужно в указанный период перейти на elec.mos.ru, пройти проверку учетной записи, ознакомиться с информацией о партиях и кандидатах и отдать свой голос.

Традиционные избирательные участки будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00. На них также можно будет проголосовать электронно с помощью специальных терминалов.

В этом году ДЭГ в единый день голосования охватит 32 российских региона. Предполагается, что в период с 18 по 20 сентября потенциально проголосовать смогут более 48 миллионов избирателей.

ЦИК уже завершил прием документов кандидатов, выдвигавшихся в порядке самовыдвижения. Всего по одномандатным округам документы подали 80 человек.

В федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной думы вошли 3 133 человека. В партийных списках по одномандатным избирательным округам включены 1 667 человек. Всего 40 кандидатов от 9 политических партий выдвинуты на выборы глав российских регионов.

Читайте также


городтехнологииполитикавыборы2026

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика