Более 48 млн избирателей смогут проголосовать онлайн на выборах в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Проголосовать онлайн на предстоящих выборах в Госдуму смогут 48,4 миллиона человек, 86% из которых имеют сопоставленную учетную запись. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в единый день голосования (ЕДГ) состоится с 18 по 20 сентября. Заявки на применение ДЭГ подали 33 избирательные комиссии, что стало рекордом, заметила Памфилова.

"Планируемый масштаб дистанционного электронного голосования превышает его применение в ходе прошедших избирательных кампаний", – цитирует ее ТАСС.

Голосование проведут на информационном ресурсе vybory.gov.ru и на московской региональной платформе – mos.ru.

В настоящее время, по словам председателя ЦИК, комиссия проводит работу по внесению ресурсов в "белые списки". Памфилова подчеркнула, что возможные сбои связи в дни выборов не должны помешать голосованию.

Она также призвала подготовить инфраструктуру в регионах, где будет задействовано ДЭГ. Памфилова указала, что избирательным комиссиям во взаимодействии с региональными властями и органами самоуправления следует обеспечить участки стационарными средствами передачи данных.

При этом председатель ЦИК обратила внимание, что традиционный формат голосования отменять не будут. Все участки снабдят бумажными бюллетенями. Их можно будет получить в пределах своего округа при невозможности отдать голос дистанционно.

С 18 по 20 сентября проведут и другие совмещенные с голосованием за будущих депутатов ГД выборы и референдумы, которые ранее были назначены на 20 сентября 2026 года. Участие в выборах примут 17 политических партий, а срок полномочий избранных депутатов будет действовать до сентября 2031 года, то есть 5 лет.