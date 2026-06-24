Песков сообщил, что перенос выборов в Госдуму не обсуждается

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Перенос выборов в Госдуму не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Идет подготовка к выборам. Они объявлены указом президента", – подчеркнул представитель Кремля.

Голосование, согласно решению Центральной избирательной комиссии России, будет проходить в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. В эти же даты пройдут и другие совмещенные с голосованием за будущих депутатов ГД выборы и референдумы, которые были назначены на 20 сентября 2026 года.

В выборах смогут принять участие 17 политических партий, а срок полномочий избранных депутатов будет действовать до сентября 2031 года, то есть 5 лет.

Кроме того, по данным официального представителя МИД России Марии Захаровой, за пределами страны будет организовано около 350 избирательных участков, хотя точная цифра будет известна только к началу сентября. Тем не менее во многих странах, например в Польше, Молдавии или Чехии, складывается непростая ситуация, которая снижает возможность обеспечить гражданам реализацию их активного избирательного права за границей.

