За рубежом организуют около 350 участков для выборов в ГД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Для голосования на выборах в Госдуму за рубежом организуют порядка 350 избирательных участков. Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Точная цифра будет известна ближе к началу сентября. Захарова добавила, что избирательные участки и избирательные комиссии сформируют во всех странах, в которых работают российские посольства.

В это же время в ряде государств складывается непростая ситуация. Речь идет о таких странах, как Молдавия, Нидерланды, Польша, Черногория, Чехия, Швеция, государства Прибалтики и ряд других. Захарова отметила, что это серьезно снижает возможности Москвы обеспечить гражданам реализацию их активного избирательного права за границей.

Ранее стало известно, что свыше 65% россиян планируют проголосовать в сентябрьских выборах в Госдуму. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. В выборах смогут участвовать 17 политических партий. Срок полномочий избранных депутатов будет действовать 5 лет, то есть до сентября 2031 года.

