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20 июня, 22:32

Политика

Зюганов, Коновалов и Афонин возглавили федеральный список КПРФ на выборы в ГД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Федеральный список КПРФ на выборы в Госдуму возглавили лидер партии Геннадий Зюганов, губернатор Хакасии и член ЦК КПРФ Валентин Коновалов, а также первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Об этом ТАСС сообщил Афонин.

"Общефедеральная часть списка – 15 человек, и 321 человек вошел в 36 региональных избирательных групп", – заявил он по итогам тайного голосования делегатов 19-го предвыборного съезда КПРФ.

В федеральный список также вошли действующие депутаты Госдумы. Среди них – Дмитрий Новиков, Иван Мельников, Владимир Кашин, Николай Харитонов, Леонид Калашников, Николай Коломейцев, Казбек Тайсаев, Мария Дробот, Борис Комоцкий, Сергей Гаврилов, Юрий Синельщиков и Алексей Куринный.

Кроме того, Афонин отметил, что в партийный список кандидатов от КПРФ вошел 21 участник спецоперации.

Он также добавил, что региональную группу партии из трех областей – Самарской, Ульяновской и Оренбургской – возглавила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член ЦК КПРФ Нина Останина.

Вместе с тем, по словам Афонина, директор ЗАО "Совхоз имени Ленина", а также участник президентских выборов 2018 года Павел Грудинин не попал в список кандидатов, однако он может стать доверенным лицом партии в ходе избирательной кампании. Соответствующее предложение уже прозвучало от лидера партии.

"Работа предстоит большая, в ближайшее время мы завершим подготовку документов и в кратчайшие сроки сдадим их в Центральную избирательную комиссию и продолжим большую и созидательную работу, которую ведет партия на протяжении всех этих лет", – заключил он.

Выборы депутатов в Государственную думу Федерального собрания РФ IX созыва пройдут 20 сентября 2026 года. Срок полномочий избранных депутатов будет действовать 5 лет, до сентября 2031 года. Количество мест останется прежним – всего 450.

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