ПВО сбила 15 беспилотников над Ленинградской областью

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО перехватили и уничтожили 15 вражеских беспилотников над территорией Ленинградской области. Боевая работа продолжается, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Опасность БПЛА объявлена на всей территории области. На фоне этого ограничения введены в аэропорту Пулково – авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ночью 14 августа воздушной атаке ВСУ также подвергся Севастополь. Силы ПВО перехватили шесть беспилотников в районе Северной стороны, а также в Нахимовском и Гагаринском районах.

Ранее шесть человек пострадали при атаке украинских беспилотников на пассажирский электропоезд в ДНР. Инцидент произошел на железнодорожной станции Кутейниково в городском округе Иловайск.