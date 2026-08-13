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13 августа, 18:26

Происшествия

8 частных домов полностью разрушены в Новороссийске после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска"

В Новороссийске после атаки украинских 12 августа полностью разрушены 8 частных домов. Их владельцам предусмотрены выплаты на приобретение нового жилья взамен утраченного, сообщается на сайте администрации Краснодарского края.

Кроме того, не менее десяти квартир в поврежденных многоквартирных домах нуждаются в проведении капитального ремонта.

"По последним данным, повреждено 185 домов, в том числе 36 многоквартирных. Всего от жителей получили 404 обращения. В каждом районе работают члены комиссии по определению ущерба. Они фиксируют повреждения – больше всего в Восточном и Приморском районах", – добавили в мэрии.

В результате ударов Вооруженных сил Украины по Новороссийску погиб ребенок, еще 12 человек ранены. Состояние большинства пострадавших оценивалось как удовлетворительное, они находятся в больницах.

На фоне произошедшего в городе объявили режим ЧС. Глава муниципалитета Андрей Кравченко заверил, что поврежденную инфраструктуру Новороссийска восстановят в кратчайшие сроки.

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