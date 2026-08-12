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12 августа, 13:50

Происшествия

Режим ЧС объявлен в Новороссийске после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб – Краснодарский край"

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Новороссийске после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Он рассказал, что выехал на места повреждений для оценки обстановки и общения с горожанами. Для быстрой ликвидации последствий ударов функционирует штаб, координирующий работу всех экстренных служб.

По словам Кравченко, сейчас специалисты обследуют территории и обходят дома. Они составят акты оценки ущерба для выплат жителям. Управляющие компании также задействованы в ликвидации последствий.

Глава Новороссийска подчеркнул, что все пострадавшие получат необходимую помощь. Он также пожелал им скорейшего выздоровления.

Согласно уточненной информации, в результате атаки оказались повреждены здания общеобразовательной и спортивной школ, а также колледж в Восточном районе.

Кроме того, повреждены два подающих водовода, поэтому подача воды приостановлена. Специалисты уже устранили повреждение первой очереди. Они запустили, промыли и заполнили водовод.

В ночь на 12 августа Краснодарский край подвергся массированной атаке БПЛА. В результате происшествия в Новороссийске погиб восьмилетний ребенок. Пострадали 12 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Зафиксированы повреждения жилого фонда и инфраструктуры в Анапе, Геленджике и Темрюкском районе.

В связи с атакой возбуждено уголовное дело о теракте. Следователи работают на местах происшествий. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.

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