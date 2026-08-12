"Мосбилет" приглашает 3 и 4 сентября увидеть новый спектакль театра "Практика"

Фото: театр "Практика"

Театр "Практика" в Большом Козихинском переулке представит спектакль "Чтобы нам всем было хорошо и прекрасно" по мотивам пьес драматурга и сценариста Ирины Васьковской. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Показы пройдут 3 и 4 сентября на основной и малой сценах. Начало – в 19:00. Билеты доступны в сервисе "Мосбилет".

Режиссером постановки выступила художественный руководитель театра Марина Брусникина. Она отметила, что в пьесах Васьковской сочетаются чеховские мотивы и традиции Достоевского с вниманием к маленьким людям, их боли и мечте. При этом в произведениях много юмора и парадоксов.

Действие развернется сразу на двух площадках, где зрители увидят, как сосуществуют иллюзия и реальность, а также вызовы, которые бросает жизнь.

В спектакле примут участие актеры мастерской Марины Брусникиной и Сергея Щедрина в Школе-студии МХАТ. Роли исполнят Мария Василькова, Каролина Голимбиевская, Арсений Гусев, Полина Днепровская, Вера Ефремова, Алиса Забродина, Иван Зуборенко, Александр Иванов, София Логинова, Лилианна Лунгина и другие.

Над визуальным образом работали художник-сценограф Алина Махнева, художник по костюмам Анна Архипова, художник по свету Георгий Реутов и видеохудожник Анастасия Бурнашова.

Продолжительность спектакля – 2,5 часа с антрактом. Постановка предназначена для совершеннолетних зрителей.

Между тем театр "Ленком Марка Захарова" начнет юбилейный сезон в сентябре премьерой – спектаклем "Старший сын, или Письма сыну" в постановке худрука Владимира Панкова. Постановка совмещает в себе сюжет пьесы Александра Вампилова "Старший сын" и материал мемуарной книги Евгения Леонова "Письма сыну". Главную роль в нем сыграет народный артист России Андрей Леонов.