Инстасамка опровергла уход из России и раскрыла смысл скандального заявления

Фото: legion-media.com/NEWS.ru/Сергей Петров

Певица Инстасамка (настоящее имя – Дарья Еропкина. – Прим. ред.) не собирается уезжать из России и прекращать выпускать музыку. Об этом она рассказала в личном канале МАХ.

По словам Еропкиной, заявления об уходе были частью промокампании перед выходом нового трека. Она призналась, что намеренно решила "подтопить хайпа", чтобы привлечь внимание к релизу.

"Друзья, я не то что никуда не уеду. Я не собираюсь прекращать делать для вас музыку никогда", – сказала Инстасамка.

Певица добавила, что реакция на ее заявление оказалась масштабнее, чем она ожидала. Инстасамка также сообщила, что ее новый трек выйдет 13 августа в 00:00. По ее словам, релиз будет "очень экспериментальным и необычным" для нее.

Ранее певица сообщила, что якобы покидает российский рынок и перезаписывает свой хит "За деньги – да" на английском языке. После этого исполнительница столкнулась с критикой в соцсетях. В свою очередь, глава ФПБК Виталий Бородин заявил, что творчество певицы за рубежом вряд ли будет успешным.