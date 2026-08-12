Собянин: производство транспорта для ЦТУ помогает развивать экономику России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин заявил, что сотни предприятий по всей стране участвуют в создании современных электропоездов для Центрального транспортного узла (ЦТУ). Об этом он сообщил в ходе осмотра производства поезда "Иволга 5.0 ЦТУ" в Тверском машиностроительном кластере, куда входят Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ), Тверской механический завод и группа компаний "Ключевые системы и компоненты".

Мэр отметил, что заказы Москвы на обновление подвижного состава дали импульс развитию транспортного машиностроения и позволили создать целую линейку новых машин. В кооперации задействованы заводы в Челябинске, Екатеринбурге, Московской области, Санкт-Петербурге и других регионах.

Он также подчеркнул, что поезда и трамваи, выпускаемые на ТВЗ, обслуживаются по долгосрочным сервисным контрактам.

"То есть те вагоны и трамваи, которые поставляют, ТВЗ будут обслуживать еще десятки лет. Это и работа, это и новые комплектующие, это и хорошее качество, и стабильность выхода на линию вагонов, что чрезвычайно важно", – сказал Собянин.

В свою очередь, врио губернатора Тверской области Виталий Королев отметил, что ТВЗ поставляет продукцию не только по России, но и в ближнее и дальнее зарубежье, что подтверждает ее востребованность. Он также напомнил, что строительство высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург станет дополнительным стимулом для развития железнодорожной отрасли.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы уточняется, что развитие Центрального транспортного узла осуществляется в рамках совместной программы правительства России, правительства Москвы и ОАО "РЖД", реализуемой в составе нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Уровень локализации производства рельсового транспорта нового поколения достиг 97%.

С 2011 по 2026 годы при поддержке правительства Москвы было закуплено 496 современных электричек. С июня 2025 года началось обновление подвижного состава на Ярославском направлении – самом загруженном в ЦТУ, где ежесуточно совершается более 300 тысяч поездок. К концу года пассажиров будут перевозить 35 поездов последнего поколения "Иволга 4.0" и "Королек" (ЭП2ДМ). Полное обновление парка Ярославского направления планируется завершить в 2030 году.

Собянин ранее также отметил, что производимые в Твери поезда и трамваи стали примерами первоклассных машин, созданных современной отечественной промышленностью. Москва заключила с заводом в Твери контракт на стабильный заказ еще 100 поездов, рассчитанный на ближайшие годы. Составы отправятся на Ярославское, Калужское, Нижегородское и другие направления диаметров.