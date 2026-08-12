Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 августа, 14:59

Мэр Москвы

Собянин: производство транспорта для ЦТУ помогает развивать экономику России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин заявил, что сотни предприятий по всей стране участвуют в создании современных электропоездов для Центрального транспортного узла (ЦТУ). Об этом он сообщил в ходе осмотра производства поезда "Иволга 5.0 ЦТУ" в Тверском машиностроительном кластере, куда входят Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ), Тверской механический завод и группа компаний "Ключевые системы и компоненты".

Мэр отметил, что заказы Москвы на обновление подвижного состава дали импульс развитию транспортного машиностроения и позволили создать целую линейку новых машин. В кооперации задействованы заводы в Челябинске, Екатеринбурге, Московской области, Санкт-Петербурге и других регионах.

Он также подчеркнул, что поезда и трамваи, выпускаемые на ТВЗ, обслуживаются по долгосрочным сервисным контрактам.

"То есть те вагоны и трамваи, которые поставляют, ТВЗ будут обслуживать еще десятки лет. Это и работа, это и новые комплектующие, это и хорошее качество, и стабильность выхода на линию вагонов, что чрезвычайно важно", – сказал Собянин.

В свою очередь, врио губернатора Тверской области Виталий Королев отметил, что ТВЗ поставляет продукцию не только по России, но и в ближнее и дальнее зарубежье, что подтверждает ее востребованность. Он также напомнил, что строительство высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург станет дополнительным стимулом для развития железнодорожной отрасли.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы уточняется, что развитие Центрального транспортного узла осуществляется в рамках совместной программы правительства России, правительства Москвы и ОАО "РЖД", реализуемой в составе нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Уровень локализации производства рельсового транспорта нового поколения достиг 97%.

С 2011 по 2026 годы при поддержке правительства Москвы было закуплено 496 современных электричек. С июня 2025 года началось обновление подвижного состава на Ярославском направлении – самом загруженном в ЦТУ, где ежесуточно совершается более 300 тысяч поездок. К концу года пассажиров будут перевозить 35 поездов последнего поколения "Иволга 4.0" и "Королек" (ЭП2ДМ). Полное обновление парка Ярославского направления планируется завершить в 2030 году.

Собянин ранее также отметил, что производимые в Твери поезда и трамваи стали примерами первоклассных машин, созданных современной отечественной промышленностью. Москва заключила с заводом в Твери контракт на стабильный заказ еще 100 поездов, рассчитанный на ближайшие годы. Составы отправятся на Ярославское, Калужское, Нижегородское и другие направления диаметров.

Читайте также


мэр Москвытранспортэкономикагород

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

Как устроен рынок платных помощников в Москве?

Отстоять очередь поможет трамидатор, а чтобы решить вопросы в городе можно найти "своего человека"

Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час

Читать
закрыть

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

Как снизить риск меланомы и не пропустить первые признаки?

Для профилактики важно использовать SPF и быть осторожными у воды

Читать
закрыть

Как не просчитаться при выборе глэмпинга для отдыха?

При выборе стоит зайти в Реестр средств размещения, изучить сайт и почитать отзывы

Важно смотреть и на масштаб

Читать
закрыть

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

Почему россияне заразились "зудом купальщика" на озере Тургояк?

Эксперты уверены: все дело в водоплавающих птицах и животных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика