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12 августа, 15:21

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В кинопарке "Москино" можно арендовать велокареты и квадроциклы

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В кинопарке "Москино" гости могут арендовать велокареты и квадроциклы для прогулок по крупнейшей в Европе площадке для натурных съемок. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Стоимость аренды зависит от продолжительности поездки и выбранного транспорта. Например, для неспешной прогулки по территории кинопарка можно арендовать велокарету для компании до четырех человек. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить приложение Careta Mobility – QR-код размещен на корпусе веломобиля.

Пользователям доступны три тарифа: 30 минут – 790 рублей, один час – 990 рублей, два часа – 1 400 рублей. Если прогулка затянется дольше оплаченного времени, аренда автоматически перейдет на поминутную тарификацию. Для коротких остановок предусмотрен режим паузы.

Кроме того, гостям доступны квадроциклы. На них поездки проходят в сопровождении инструктора. Продолжительность тура составляет 15, 30 или 70 минут, а стоимость зависит от времени и выбранной модели.

Самый короткий маршрут – "Ретростарт" – рассчитан на 15 минут. Он проходит до экспозиции ретроавтомобилей и военной техники. Поездка на квадроцикле CFMoto обойдется в 1 900 рублей, на квадроцикле Snark – в 2 500 рублей.

Маршрут "В мире кино" длится 30 минут. За это время гости проедут по декорациям, где снимались фильм "Буратино" и сериал "Трудно быть богом". Стоимость поездки на CFMoto составляет 2 900 рублей, на квадроцикле Snark – 3 900 рублей.

При этом "Большой киномаршрут" занимает 70 минут. Он включает брод, декорацию "Рейхстаг", площадки съемок фильма "Буратино" и сериала "Трудно быть богом", а также экспозиции ретроавтомобилей и военной техники. Такое путешествие на CFMoto стоит 7 500 рублей, на Snark – 8 500 рублей.

Ранее в кинопарке "Москино" впервые организовали катание на русской тройке. Маршрут проходит вокруг исторического манежа, который был открыт в декабре 2025 года. При этом гостей катают на вороной и серой тройках действующие спортсмены Федерации русских троек Москвы.

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