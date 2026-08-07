"Мосбилет" расширил возможности программы лояльности с кинопарком "Москино"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Кинопарк "Москино" присоединился к программе лояльности сервиса "Мосбилет". Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Теперь пользователи могут получать бонусы не только за покупку билетов в столичные театры, но и за посещение крупнейшей в мире площадки для натурных съемок.

Участникам программы начисляют баллы в размере 10% от стоимости билета, если мероприятие участвует в акции и отмечено специальным значком. Один балл равен одному рублю, а бонусы поступают на счет после посещения мероприятия.

Накопленными баллами можно оплатить до 20% стоимости новых билетов в кинопарк "Москино" или московские театры, включая премьерные и специальные показы. При этом срок действия баллов не ограничен.

Кроме того, пользователи могут конвертировать городские баллы программы "Миллион призов" в баллы "Мосбилета" по курсу один к трем – до 4 500 городских баллов в месяц. Дополнительные бонусы также начисляют за подписку на новостную рассылку и ко дню рождения.

Ранее Фонд кино утвердил список из 40 национальных фильмов, которые получат поддержку от нелидеров отечественного кинопроизводства. В перечень вошли картина Павла Лунгина "Лермонтов" с рэпером Хаски в главной роли, новая экранизация "Героя нашего времени" Игоря Волошина, военная драма "Доброволец" об американце, воюющем за Россию в зоне СВО, а также проекты с Милошем Биковичем и Иваном Янковским.