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04 августа, 15:56

Культура

Фонд кино поддержит 40 фильмов, включая "Лермонтова" и драму об СВО "Доброволец"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Фонд кино утвердил список из 40 национальных фильмов, которые получат поддержку от киностудий, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

В перечень вошли проекты разных жанров. Среди них картина Павла Лунгина "Лермонтов" о последних четырех годах жизни поэта. Главную роль в ней исполнит рэпер Хаски (настоящее имя – Дмитрий Кузнецов. – Прим. ред.), премьера запланирована на 2028 год. Также поддержку получит новая экранизация романа "Герой нашего времени" режиссера Игоря Волошина.

Кроме того, в списке значится военная драма "Доброволец", основанная на реальной истории американца Майкла Глосса, который отправился воевать на стороне России в зоне СВО. Также поддержку получат фильмы "Альпийская баллада" с Милошем Биковичем и Иваном Янковским, военная драма "Враг" Ивана Твердовского о тяжелораненых бойцах, фантазийная сказка Анны Меликян "Дива" и другие.

Ранее в парке "Сокольники" в павильоне № 11 открылась новая площадка для киносъемок на платформе "Москино". Павильон, построенный в советские годы и ставший первым крупным выставочным центром страны, отличается постиндустриальной эстетикой, просторными залами и галереями. Площадка подходит для съемок в жанрах постапокалипсиса, антиутопии, научной фантастики, триллера, военной драмы и документального кино.

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