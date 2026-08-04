Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Ограничения сняты в аэропорту Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Авиагавань возобновила работу по приему и выпуску гражданских самолетов в соответствии с расписанием, уточнили в федеральном агентстве воздушного транспорта.

Соответствующие меры объявляли в аэровокзале вечером 4 августа. В частности, Домодедово переходил на обслуживание рейсов по согласованию с органами. Аналогичный режим действовал и в Жуковском, однако там его оперативно отменили.

Данные решения были продиктованы обеспечением безопасности полетов на фоне продолжающихся подлетов дронов к Москве. Первые попытки атаки предпринимались примерно в 14:00.

Тогда были запущены в сторону Москвы 4 БПЛА. Все они сбиты. К настоящему моменту количество нейтрализованных ударных аппаратов достигло 13.